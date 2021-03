Century : Age of Ashes prépare son Early Access

Les choses avancent pour, ce jeu de shoot à dos de dragon et totalement orienté multi (au grand malheur de certains initialement intéressés) avec l'annonce d'une deuxième période de bêta fermée, du 12 au 21 mars, qui offrira du neuf par rapport à la première fournée, dont du matchmaking amélioré, des contrôles revus, un mode entraînement contre l'IA et enfin des modes de jeux supplémentaires.Ceux qui ont pratiqué la première bêta pourront conserver leur progression quand bien même cette dernière subira également quelques modifications, et le studio bordelais pourra ensuite s'attarder sur l'arrivée en accès anticipé, au moins sur Steam courant avril, puis dès que possible sur l'Epic Game Store et le Microsoft Store. Pas de versions consoles annoncées pour le moment.