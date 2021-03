Rust précise sa période d'approche sur consoles

Déjà vieux de 7 ans mais connaissant un gros regain de popularité sur Steam grâce aux bienfaits des influenceurs qui l'ont streamé sur Twitch, le jeu de surviedoit encore arriver sur consoles et plus précisément sur PlayStation 4 et Xbox One (pour l'instant), et c'est visiblement pour bientôt puisque Double Eleven (qui prend en charge le portage) annonce une arrivée pour ce printemps alors que le titre va entrer en phase de bêta fermée pour préparer le terrain.Un nouveau teaser est lâché pour l'occasion, en attendant un trailer plus conséquent.