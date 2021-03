Inti Creates : un Blaster Master Zero III annoncé, et un Azure Striker Gunvolt 3 reporté

Tendance toujours très old-school pour Inti Creates qui va de nouveau arranger son petit CA avec deux de ses licences du moment, dont unannoncé par surprise lors du dernier show NGPX, d'ores et déjà attendu pour le 29 juillet (PC, PS4, Switch) et gardant la même formule en y ajoutant un petit coté monde parallèle pour rehausser le challenge.Et si l'existence deétait déjà connue, c'est finalement lui qui se fera le plus attendre, ce troisième épisode étant repoussé à l'année prochaine pour les raisons de routine (Covid-19, etc) avec son nouveau personnage jouable et l'apport de Hiroki Miyazawa () pour gérer la partie combat. Aucune autre info, ce qui d'ailleurs lui permet de garder temporairement ou pas son statut d'exclusivité Switch.