Une date pour Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Attendu de base pour cette fin d'année avant de faire partie des nombreux titres reportés,possède sa nouvelle date de sortie et ce sera pour le 24 juin, toujours sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais finalement aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series.Après le succès du premier « Contracts » qui a commencé à remettre la franchise sur de bons rails aussi bien sur les critiques que les ventes (à sa mesure), ce deuxième épisode compte bien renforcer ses acquis tout en essayant d'attirer un public large grâce à un prix plus bas que la moyenne : 39,99€.