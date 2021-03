Electronic Arts dévoile une première vidéo de gameplay pour la version Switch de, attendu pour la semaine prochaine (le 9 mars) exclusivement sur l'eShop car toujours en format F2P (et avec option cross-play), mais non dénuée de bonus.La vidéo met notamment le skin P.A.T.H. réservée aux possesseurs de l'hybride/nomade, tout en rappelant que la Saison 8 étant déjà entamée, les 30 premiers paliers du Pass dédié seront directement débloqués en plus de deux semaines de double XP.