Un nouveau trailer pour Deathloop

« Déjà vu », tel est le nom de la musique spécialement crée par Sencit (feat. FJØRA) et dont le titre va évidemment à ravir avec, le fameux FPS d'Arkane qui enfermera notre personnage dans une boucle temporelle avec le besoin de comprendre au fur et à mesure des runs (et de votre montée en puissance) l'emplacement et la routine de vos différentes cibles et plus particulièrement une : celle dont vous êtes vous-même la proie, et qui peut être directement incarnée par une autre joueur.Sortie prévue le 21 mai sur PC et PlayStation 5, puis plus tard sur Xbox Series comme chacun sait désormais.