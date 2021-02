Samurai Warriors 5 : trailer et date de sortie

A peine annoncé, la semaine dernière lors du fameux Nintendo Direct,précise déjà ses plans avec un lancement annoncé sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch pour le 24 juin, tandis que les européens devront attendre le 27 juillet avec en passant la promesse d'une upgrade gratuite sur PS5 & SX (pas plus d'infos, et aucune annonce de version boîte dédiée pour ces deux-là).Neuf personnages sont déjà connus sur les 27 que comptera le roster au lancement (incluant des nouveaux, et heureusement), et on ajoutera pour l'heure deux éditions spéciales exclusivement réservées au Store online de l'éditeur avec la Treasure Box (OST, Artbook, poster, cartes postales) et le classique Collector.