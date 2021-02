Bomb Rush Cyberfunk : nouveau trailer pour la suite spirituelle de Jet Set Radio

Du coté de la scène indépendante, il n'est pas rare de retrouver cette philosophie du « Si les éditeurs ne veulent pas, on va le faire nous-mêmes », et c'est bien pour cela qu'à défaut d'avoir un troisièmede la part de SEGA que la Team Reptile s'est donc attelé à en produire une suite spirituelle nommée, évident hommage et même un peu trop dira t-on avec ce rendu Dreamcast boosté/lifté.Toujours est-il que le titre garde en énorme argument la présence de Hideki Naganuma à la composition (et ça s'entend sans problème) et on découvrira tout cela l'année prochaine sur « toutes les plates-formes pertinentes », dont le PC.