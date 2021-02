Vous reprendrez bien du Musô et Koei Tecmo déboule pour nous annoncerdéjà sur Switch (c'était durant le N-Direct) mais aussi sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Car la New Gen, c'est surfait, ‘voyez.Bref, on remarquera sans mal un tout nouveau style esthétique pour ce nouvel épisode qui se présentera plus en détails durant un Live prévu le 25 février, avec de multiples informations régulières jusqu'à son lancement signé pour cet été.