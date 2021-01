Turrican Flashback se posera le 29 janvier

Il y a bien longtemps, et bien avant la saga(mais aussi...), un certain studio Factor 5 avait réussi à s'illustrer dans le milieu avec la sériedont une piqûre de nostalgie sera disponible ce 29 janvier sur PlayStation 4 et Nintendo Switch avec, regroupant les deux premiers épisodes ainsi que les opus « Super » et « Mega », liés comme leurs noms l'indiquent à la Super Nes et la Mega Drive.Une version boîte sera même disponible via ININ Games en fouillant suffisamment (29,99€), et les vieux fans comme ceux qui souhaitent se faire une culture pourront bénéficier de tout un tas de choses pour pousser l'accessibilité : contrôles légèrement revus, mode facile et fonction rembobinage.