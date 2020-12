Disgaea 6 montre ses nouvelles mécaniques

Nippon Ichi Software nous offre une nouvelle bande-annonce de son futurpour à la fois mettre en avant diverses options d'accessibilité pour tenter de ratisser un plus large public, dont l'auto-battle et la vitesse x2 (loin d'être inutile vu la durée de vie de chaque épisode), mais aussi l'une des principaux nouveaux systèmes de progression lié au statut de zombie du « héros » : la possibilité d'opter pour la résurrection, ce qui vous remettra à chaque fois au Level 1, mais avec de meilleurs stats.Prévu pour le mois prochain au Japon (PS4/Switch), le jeu arrivera cet été en Europe (et traduit), mais exclusivement sur Switch.