FIFA 21 évoque les petits ajouts New Gen

Certains ne sont peut-être pas au courant mais apprenez sinon quea loupé le lancement de la nouvelle génération puisque n'arrivant dessus que le 4 décembre (PlayStation 5 et Xbox Series donc, avec upgrade gratuite).EA Sports nous en propose un très rapide aperçu en indiquant que le titre bénéficiera d'une rehausse graphique, d'une prise en compte des gâchettes adaptatives de la Dual Sense pour ressentir la fatigue des joueurs, mais aussi d'un menu « Activité » pour passer plus rapidement d'une session à l'autre : on nous promet 2 secondes de changement pour passer du menu d'avant-match au coup d'envoi grâce à la magie du SSD.N'oubliez pas enfin que si l'upgrade est effectivement gratuite, le titre ne bénéficie pas de cross-save donc il sera impossible d'importer vos données depuis la « old gen », exception faite de tout ce qui touche au FUT (car directement sur les serveurs EA).