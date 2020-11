Marvel's Avengers date son premier DLC (Kate)

Alors que le jeu a perdu l'essentiel de sa communauté (on parle d'une chute de plus de 90 % de l'audience),va quand même tenter de répondre aux promesses du suivi avec la présentation de « Opération : Kate Bishop », premier des deux DLC sous le thème Hawkeye, à venir le 8 décembre. Le deuxième DLC mettra en scène Clint Barton et arrivera début 2021.Si Square Enix poursuit dans cette direction, 2021 sera également marqué par l'upgrade Next Gen, l'arrivée de Spider-Man sur PS4/PS5, et d'autres personnages jouables (avec leurs missions) dont en rumeur Ant-Man et Black Panther.Rappelons que tout ce qui est cité sera gratuit.