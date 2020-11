Warframe dévoile sa version PS5

Déjà présent au lancement de la PlayStation 4 en 2013, l'endurantrépondra aussi à l'appel de la PlayStation 5 d'ici la fin de l'année avec une upgrade évidemment gratuite (le jeu est un F2P de toute façon) proposant le 4K/60FPS et une amélioration du moteur, ce qui se ressentira d'ailleurs sur les éclairages.De plus, on nous indique qu'il y aura bien le cross-play, que les gâchettes adaptatives seront bien exploitées et que les temps de chargement seront largement atténués, avec dans cette vidéo 10 secondes d'attente, ce qui est toujours mieux que 40 sur PS4.Notez enfin que la Xbox Series finira par l'accueillir, mais « plus tard ».