Praey for the Gods se calera pour le premier trimestre 2021, également sur PlayStation 5

Quatre ans après son annonce,voit enfin le bout de son chemin et sortira donc pour le premier trimestre 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One mais aussi PlayStation 5 (upgrade gratuite), cette dernière ajoutant le 60FPS, une hausse du rendu graphique et la prise en charge de certaines features de la Dual Sense. Pas de version Xbox Series en revanche. Pour le moment.Et c'est justement cette version PS5 qui vient s'illustrer avec cette nouvelle vidéo qui permet de rappeler toute l'influence non cachée de, mais avec des features bien propres comme de la survie, un peu de craft et davantage d'exploration à la verticale.