Phil Spencer promet que 2026 verra le retour des 4 grandes franchises de la marque Xbox

Peut-être conscient que le Xbox Showcase de cette année ne fut pas aussi marquant qu'en 2024, bien que déjà pas mal en cartouches, Phil Spencer s'est permis de teaser que du très lourd était à venir : 2026, c'est les 25 ans de la marque Xbox et l'homme à la langue pendue mais à l'IMC de nouveau dans le vert vient de déclarer que nous y verrons quoi qu'il arrive Gears of War E-Day, Fable, Forza (probablement Horizon 6) et « le retour d'un classique avec nous depuis le tout début ». Donc en gros une confirmation à demi-mot des rumeurs sur un remake du premier Halo.



2026 pourrait donc réunir le fameux « quatuor » des franchises Xbox, aux côtés de Clockwork Revolution, Perfect Dark et State of Decay 3. Quand vous voulez sinon pour The Elder Scrolls VI hein...