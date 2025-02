Split Fiction : la durée de vie évoquée

Dans la dernière ligne droite avant son lancement,refait rapidement parler de lui par le biais d'interviews offertes par Josef Fares, où l'on apprend que la durée de vie sera équivalente à celle d'undu même studio, soit environ une douzaine d'heures et même un peu plus par la présence de missions annexes apparemment très travaillées mais qui peuvent être loupées. De quoi auquel cas offrir un peu de replay-value, encore plus par le fait qu'à l'instar d'un(là encore de la même boîte), il y aura un minimum d'intérêt à refaire le jeu avec le deuxième personnage pour bénéficier ici d'autres pouvoirs et situations.Josef Fares note également que comme pour ses précédents titres,sortira comme un jeu 100 % complet, et n'aura donc aucune extension ou DLC. RDV le 6 mars.