PS Plus Extra & Premium : les prochains jeux du service, dont Lost Records : Bloom & Rage

Sony a bien profité du State of Play pour apporter le segment PlayStation Plus Extra & Premium avec les ajouts du 18 février dont une surprise : Lost Records : Bloom & Rage (le nouveau Dontnod) sera offert aux abonnés, donc d'abord la Partie 1 et rassurez-vous, il en sera de même pour la Partie 2 le 15 avril.



PS Plus Extra & Premium :



- Star Wars Jedi : Survivor

- Top Spin 2K25

- Lost Records : Blood & Rage – Partie 1

- SaGa Frontier Remastered

- Somerville

- Tin Hearts

- Mordhau



PS Plus Premium uniquement :



- Patapon 3

- Dropship : United Peace Force



Bonus : on nous confirme l'arrivée cette année (dans le PS Plus Premium) des trois premiers Armored Core.