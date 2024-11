Like a Dragon Pirate : nouveaux visuels et invocations Like a Dragon Pirate : nouveaux visuels et invocations

N'ayant depuis longtemps plus trop de limites dans ses délires, la franchise Like a Dragon proposera via son spin-off Pirate Yakuza in Hawaii des invocations de créatures titanesques comme un requin géant pour mieux démonter ses adversaires, et ce en exploitant des instruments « maudits » (4 apparemment, mais qui sait s'il n'y aura pas d'autres surprises).



La nouvelle vague de visuels se charge en outre de montrer que l'amnésique Goro aura de quoi tabasser à tour de bras dans cette aventure fournie avec des batailles navales et prévu pour le 21 février 2025 sur les supports habituels. Et dire qu'à la base du développement, c'était un simple jeu de pêche…