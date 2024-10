33 Immortals réclame un peu plus de temps

Les choses semblaient bien partie pourdont la bêta de l'été avait recueilli de bonnes impressions, mais les développeurs de Thunder Lotus Games réclame un temps supplémentaire à la communauté en annonçant que l'Accès Anticipé ne débutera pas avant la fin d'année, mais plutôt pour un vague 2025 sans plus de précisions.L'équipe n'a en effet pas trop le droit à l'erreur avec une expérience reposant sur un certain nombre de joueurs actifs, avec précisément 33 acharnés à chaque session qui tenteront de traverser les différentes zones de la Divine Comédie sous forme d'un rogue-like (heureusement avec drop-in, drop-out).Notez que l'accès anticipé comme le jeu final ne sont pour l'heure à destination que du PC et de la Xbox Series (Game Pass inclus).