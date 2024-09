Jason Schreier : Blizzard et Netflix étaient un temps en partenariat pour plusieurs adaptations Jason Schreier : Blizzard et Netflix étaient un temps en partenariat pour plusieurs adaptations

Un rapide article pour apprendre de la part de Jason Schreier lui-même qu'il y a quelques années, Activision Blizzard et Netflix étaient sur le point de signer un gros partenariat dans le but de proposer des séries autour des principales licences Blizzard, comme Warcraft, Diablo et Overwatch.



Anime ou Live (on imagine quelque chose à la Castlevania), nous ne le saurons jamais vu que tout a été annulé suite à l'embrouille entre Activision et le diffuseur, le premier ayant conduit le deuxième devant les tribunaux pour débauchage d'employés (en gros, amadouer et embaucher des gens encore sous contrat chez la concurrence). C'était pour rappel une période où Netflix fut également attaqué par la Fox et Viacom pour les mêmes raisons, sans grande suite hormis une tape sur les doigts sous conditions de ne pas recommencer.



Une affaire qui date d'il y a maintenant 4 ans donc qui sait si Microsoft ne tentera pas une deuxième chance dans les négociations, avec Netflix ou autres, même si c'est loin d'être les plus chanceux en la matière : Halo fut un échec, l'anime Grounded a probablement été annulé, Minecraft « on verra hein », et il n'y a pas de nouvelles des adaptations en film Live et anime de Gears of War chez Netflix. Seul Fallout, via Bethesda, fut une réussite.