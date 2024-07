Fallout : Prime prend de l'avance sur la Saison 2, qui ne sera pas une anthologie

Petit à petit, la réalité nous a poussé à nous habituer sur les séries TV à une saison tous les deux ans, et pour un nombre d'épisodes pas forcément faramineux (parce que ça coûte cher aussi, voyez).Mais pour, on peut éventuellement croiser les doigts pour une Saison 2 légèrement avant début 2026 quand la responsable du planning chez Amazon Prime indique que l'équipe créative dispose déjà de plusieurs scripts, ce qui est suffisant pour estimer que la chaîne à. Mais pas non plus pour nous donner une date, faut pas déconner.Dans la même interview (accordée à Variety), la directrice d'Amazon Studios en a profité pour démentir les rumeurs d'une Saison 2 sous forme d'anthologie, affirmant que s'il y avait un réel intérêt à « franchir cette porte » avec la licence, les producteurs préfèrent pour l'heure poursuivre le suivi des personnages mis en place dans la Saison 1. Peut-être pour un spin-off ?