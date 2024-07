Concord : PlayStation ouvrira finalement sa bêta anticipée à (presque) tous Concord : PlayStation ouvrira finalement sa bêta anticipée à (presque) tous

Sony est parfaitement conscient qu'il sera difficile d'imposer le GAAS Concord face aux patrons du genre, encore plus sur PC, et c'est probablement pour cela qu'à la dernière minute, l'éditeur met de côté la restriction d'une période bêta à l'attention exclusive de ceux qui ont précommandé le jeu : la première phase de bêta (de ce vendredi à dimanche) sera finalement accessible à tous les membres PlayStation Plus, quel que soit le palier, qu'importe qu'ils aient ou non réservé le titre.



Le pré-téléchargement est disponible, et le visuel ci-dessous résume ce à quoi s'attendre, en rappelant que la seconde phase de bêta tombera la semaine prochaine, avant le lancement prévu le 23 août.