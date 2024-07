Dragon Age : The Veilguard offrira comme d'autres un mode de difficulté paramétrable Dragon Age : The Veilguard offrira comme d'autres un mode de difficulté paramétrable

Dans le cadre de la couverture Game Informer, Bioware nous parle à nouveau de Dragon Age : The Veilguard pour évoquer le cas des options de difficulté. Comme par le passé, nous aurons trois modes de base avec le mode « Conteur » (très facile, pour se baser sur le scénario), « Aventurier » (difficulté standard) et « Cauchemar », généralement là où il faut prendre en compte l'intégralité des spécificités des différents systèmes pour s'en sortir. Rien n'empêchera de passer de « Aventurier » à « Conteur » ou inversement en cours de partie, mais les choses resteront permanentes en « Cauchemar ».



Et comme le veut la tradition moderne, un mode spécial offrira davantage de souplesse dans le challenge, où l'on pourra régler à sa guise certains points comme ajouter un lock automatique ou une assistance à la visée dans le cas des arcs/arbalètes, votre niveau de puissance de frappe ou de défense, mais aussi régler la fenêtre des parades.



Encore sans date, ce quatrième épisode attendu depuis bien longtemps arrivera pour la fin d'année.