Little Nightmares III officiellement reporté

Nous arrivons doucement au mois de juin et comme à chaque fois quand l'été pointe le bout de son nez dans le calendrier (à défaut de la météo), vint l'heure de la vague annuelle de report. Ainsi, après la Switch 2 (techniquement hein), et apparemment, c'est maintenant et bien officiellementqui s'enfuit pour l'année prochaine. On vous épargne les détails du communiqué « blabla… priorité à la qualité… blabla… meilleure expérience possible... ».On vous laisse prendre les paris pour les suivants.