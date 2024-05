Dead Island 2 a passé les 3 millions de ventes

S'il a fait l'essentiel de son quota dans les semaines qui ont suivi son lancement, Deep Silver aura réussi à promouvoirsur la longueur avec promotions et le marketing autour du suivi, pour lui offrir un boost total de 50 %, soit 3 millions de ventes depuis sa sortie.On reste encore loin des 5 millions du premier, qui avait néanmoins eu droit à un relaunch quelques années après avec une Definitive Edition PS4/One incluant l'extension stand-alone (en plus d'être dès le départ disponible sur Steam contrairement au 2).Rappelons que le titre est disponible dans le Game Pass, et que son suivi est renouvelé avec du contenu neuf promis pour « les prochains mois ».