Master Detective Archives ''PLUS'' a sa date sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series

Encore une date, cette fois pour, récemment officialisé en dehors de la Switch et prévu chez nous le 1er octobre (18 juillet au Japon) au prix standard de 59,99€.Pour le reste, faut suivre :- Version boîte uniquement sur PS5 (dématérialisé sur PC et Xbox Series).- Version PS5 qui bénéficiera d'une édition « Lucid Noir » à 99,99€.- Edition Digital Deluxe pour tous à 69,99€.- La préquelle sous forme de nouvelle sera offerte sur PS5 dans toutes les premières éditions physiques (ou en numérique en cas de précommande).Pour le reste, le sigle « PLUS » signifie juste que cette réédition proposera une résolution 4K, des temps de chargement réduits, une nouvelle galerie et l'intégralité des DLC (5 histoires).