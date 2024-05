Bloodstained date sa dernière mise à jour Bloodstained date sa dernière mise à jour

On vieillit vite et encore plus en se rendant compte qu'il y a quasiment 10 ans (mai 2015) était lancé la campagne Kickstarter de Bloodstained : Ritual of the Night que nous avions suivi avec grande attention.



Et c'est presque une décennie plus tard que la carrière du jeu va s'achever avec la publication le 9 mai de l'ultime MAJ gratuite (16 mai sur Switch, autant préciser) avec les deux derniers modes promis jouables en local comme online et un pack skin en collaboration avec Shantae. Deux autres packs skins payants sortiront le même jour, et n'oublions pas que le titre doit encore accueillir un dernier DLC également payant en hommage au style Simon's Quest.