Take-Two Interactive : et maintenant, le gros coup de balais dans la Private Division Take-Two Interactive : et maintenant, le gros coup de balais dans la Private Division

Dans la réduction des effectifs annoncés par Take-Two, cela n'allait évidemment pas être le staff du messie Grand Theft Auto VI qui allait être impacté, et après que Bloomberg ait fait état de la fermeture des studios Roll7 (Rollerdrome) et Intercept Games (Kerbal Space Program 2), c'est maintenant GamesIndustry qui rapporte que la « grande majorité » des teams « Private Division » de Seattle, New York, Las Vegas et Munich auraient été poussées vers la sortie.



Pour ceux qui ne le savent pas, la Private Division, c'est une branche spéciale de T2 constamment à la recherche de petites perles indépendantes dans le but d'aide au financement et édition. La branche est notamment connue pour The Outer Worlds (Obsidian), New Tales from the Borderlands (Gearbox) et récemment No Rest for the Wicked (Moon Studios).



La Private Division est encore censée supporter (pour ce que l'on sait) Tales of the Shire (Le Seigneur des Anneaux version Animal Crossing), le Project Bloom de Game Freak et un titre avec Bloober Team. Hasard, ou peut-être parce que le ménage avait déjà débuté en amont, la boîte s'est débarrassée du Project Dagger de People Can Fly (annulé finalement) et l'action-RPG Eternal Strands de Mike Laidlaw (maintenu en auto-édition).