Lords of the Fallen achève son suivi avec une ultime MAJ spéciale New Game Plus

Véritable arlésienne pendant des années et passant d'un développeur à l'autre,aura connu le même destin (rare) que celui de, soit une gestation très difficile pour un résultat très recommandable et surtout un succès à sa portée, avec notamment un million de ventes en l'espace de quelques jours.Et depuis 6 mois, l'équipe de Hexworks s'est attelée à parfaire l'expérience gratuitement et sur de très nombreux points (bugs, optimisation, équilibrage, davantage de souplesse, nouvelles quêtes/équipement/capacités/sorts…) et le titre met désormais fin à son suivi avec la sortie de l'upgrade finale spécialement dédiée aux plus hardcore puisque consacrée au NG+ avec de nouveaux modificateurs, certains assouplissant légèrement le challenge, d'autres offrant une totale part d'aléatoire dans le placement des ennemis, le reste étant offert aux plus fous qui veulent rager devant leur communauté Twitch : moins de feux de camp, potions de guérisons moins efficaces et permadeath en cas de trépas dans « l'autre monde ». Bonne chance.