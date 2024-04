Suite à la série Prime, plus d'un million de joueurs se sont connectés à Fallout 76 en une seule journée

Ce sera probablement le dernier pointà faire autour de la série TV sur Amazon Prime, et c'est assurément le plus impressionnant : Bethesda a révélé quea explosé son audience le week-end dernier avec un million de joueurs connectés en une seule journée dans le monde, et carrément 5 millions en comptabilisant l'ensemble de la franchise.Un gigantesque coup de pub qui a frappé la totalité des supports (sauf la Switch, il est vrai ignorée par la licence exception faite de), pour un avenir qui se présente comme suit :- L'upgrade dedès demain.- Le suivi dequi va encore perdurer un long moment.- Une Saison 2 de la série Prime officialisée., mais c'est très loin.