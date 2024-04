Wizards of the Coast cherche un nouveau partenaire pour l'avenir de Baldur's Gate Wizards of the Coast cherche un nouveau partenaire pour l'avenir de Baldur's Gate

Lors de la GDC de mars, Larian Studios a tenu à faire preuve de clarté en déclarant que si Baldur's Gate III continuerait de recevoir de petites mises à jour, non seulement aucune véritable extension n'était à l'ordre du jour, mais en plus Larian ne s'occupera pas d'un éventuel Baldur's Gate IV, ni même d'un autre jeu autour de l'univers D&D, préférant pour l'heure s'attarder sur d'autres choses.



Et alors que les BAFTA a permis au « GOTY 2023 » de ramasser encore plus de récompenses, c'est cette fois Eugene Evans de Wizards of the Coast qui a pris la parole pour expliquer que la société avait déjà ouvert des discussions avec « de nombreux partenaires » pour mettre en place l'avenir de Baldur's Gate. Aucune précipitation car après le coup de génie du troisième épisode, Wizards of the Coast comprend le besoin de prendre tout son temps pour « trouver la bonne équipe et la bonne approche », même si Evans ironise en espérant qu'il ne faudra pas attendre 25 ans de plus pour un Baldur's Gate IV.



Parallèlement, l'exploitation de Donjons & Dragons est elle actée avec un projet chez Gameloft de type survie à plusieurs (le genre à la mode) et un autre chez Starbreeze dont on ne sait rien.