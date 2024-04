Skybound Games veut son AAA Invincible

Jusque là habitué à la distribution de petits jeux, Skybound Games souhaite soudainement passer à la vitesse supérieure avec la mise en place d'un chantier AAA sur une licence issue de leur catalogue :, cette fameuse série (comics de base) faisant grand bruit sur Amazon Prime avec 2 saisons disponibles et le renouvellement signé pour une troisième.Mais même si un début de team est constituée avec une trentaine de développeurs ayant déjà bossé chez Activision, Electronic Arts ou encore Epic Games, il faut surtout des sous. Beaucoup de sous. Skybound a réussi à lever 18 millions de dollars et ne refuserait pas un ultime soutien via la plate-forme d'investissement Republic (). Chacun pourra placer 100$ minimum dans le projet, pour un objectif compris en large fourchette « entre 50.000 et 5 millions de dollars ».Actuellement, 450.000$ ont été récoltés pour cette campagne qui s'achèvera le 29 avril, pour un titre dont on ne sait rien si ce n'est des allures de Gaas avec multijoueur.