[RUMEUR] Demon Slayer 2 en développement

Le très renseigné twittos (X-tos ?) « MbKKssTBhz5 », généralement habitué aux leaks SEGA/Atlus, vient de lâcher une petite information pas surprenante après plus de 3 millions de ventes pour le premier épisode : unest actuellement en cours de production. Voilà.On imagine que CyberConnect2 rempilera avec plaisir pour se faire des sous, en espérant qu'il n'y aura pas d'entourloupe sur le casting et donc que l'intégralité du roster du premier (en comptant les DLC payants ou non) seront directement intégrés, soit environ 30 persos.