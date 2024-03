[RUMEUR] Encore du Marvel, cette fois chez NetEase [RUMEUR] Encore du Marvel, cette fois chez NetEase

Pas encore très connu dans le milieu, l'insider Kurakasis a depuis peu quelques faits d'armes dont les leaks de Sonic x Shadow Generations, Metro VR, Marvel 1943 ou encore pas plus tard qu'hier la confirmation du jeu mobile Sonic Toys Party (allez voir en blogs).



Suffisant pour garder une oreille tentative, comme aujourd'hui où le ninja fait savoir qu'un autre jeu Marvel est actuellement en cours de développement (sans parler des deux productions EA), cette fois chez NetEase sous le nom de Marvel Rivals.



Vu les responsables, on préfère de suite s'attendre à du jeu à service mais avant future officialisation (cette année apparemment), sachez que selon les mêmes sources, on parle d'un AAA à la première personne prévu sur quasiment tous les supports, ou disons globalement PC, consoles ET mobile.