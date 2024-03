Face à la polémique Unity, Epic Games ne compte lui pas toucher à sa politique tarifaire Face à la polémique Unity, Epic Games ne compte lui pas toucher à sa politique tarifaire

Bien malin a encore été Tim Sweeney, profitant de la mise à mal de son rival Unity (et l'affaire de la taxe à l'installation et la fuite de plusieurs studios), pour annoncer des changements tarifaires autour de l'Unreal Engine 5… qui ne concerneront pas les développeurs JV. En gros, pour eux et comme depuis plusieurs années, pas de taxe magique ou d'astérisque dans le contrat : c'est toujours une exploitation libre jusqu'au premier million de dollars engendrés par x jeu (après quoi royalties de 5 % voire moins pour les jeux sortant sur l'Epic Games Store).



Il en sera en revanche autrement pour les autres secteurs car comme annoncé depuis des mois, le moteur phare du média compte maintenant envahir d'autres marchés, et c'est même déjà le cas avec la future adaptation en anime de la BD Killtopia. Comme il est plus difficile de situer les revenus dans d'autres activités, Epic Games réclamera dès la sortie de l'Unreal Engine 5.4 (fin avril) la somme de 1850$ « par siège », plus précisément par tête travaillant sur tel ou tel projet.