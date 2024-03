Apex Legends : Electronic Arts veut étendre la franchise ''au-delà du traditionnel Battle Royal'' Apex Legends : Electronic Arts veut étendre la franchise ''au-delà du traditionnel Battle Royal''

Des rumeurs plutôt bien sourcées (Henderson notamment) font état du maintien du chantier pour un nouveau Titanfall, licence malheureusement oubliée au profit d'Apex Legends se situant pour rappel dans le même univers.



Que cela soit vrai ou non, reste que officiellement, Electronic Arts n'en restera pas là sur son jeu à service et annonce publiquement dans une conférence faite aux investisseurs qu'au cours de l'année à venir, Apex Legends va « s'étendre au-delà de l'univers traditionnel du Battle Royal ». Pas plus d'informations et on ne sait donc même pas si l'on parle d'un nouveau jeu, de nouveaux modes ou de la construction d'un écosystème communautaire à la Fortnite, mais deux volontés sortent déjà des propos : s'implémenter dans davantage de pays types Europe de l'Est et Asie, mais également trouver un moyen de rameuter un nouveau public moins « hardcore », tout en maintenant les actuels fans.



Quoi qu'il arrive, Apex Legends va perdurer encore de nombreuses années car si la baisse d'audience fut inéluctable, EA tient à noter qu'elle fut bien moindre que chez la concurrence, établissant que si certains ont eu un taux de désengagement de l'ordre de 40 à 50 %, Apex Legends n'a perdu que 25 % de joueurs sur les 5 dernières années.