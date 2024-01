Charts US : décembre record pour PlayStation/Xbox Charts US : décembre record pour PlayStation/Xbox

Peu après le Japon, l'heure est au bilan US pour le mois de décembre, celui qui permet de tirer le bilan sur les plus grands succès de l'année sur ce territoire mais avant cela, un mot sur le hardware avec un marché en hausse de 4 %, où la PlayStation 5 et la Xbox Series ont pu compenser une chute « d'au moins » 10 % de la Switch.



Sur décembre :



1) PlayStation 5 (en hausse)

2) Nintendo Switch (en baisse)

3) Xbox Series (en hausse)



- Mois record en terme de revenus pour la marque PlayStation (uniquement hardware).

- Meilleur mois de décembre de toute l'histoire de la marque Xbox (uniquement hardware).





MEILLEURES VENTES POUR DÉCEMBRE 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two, Larian Studios et Epic Games)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Call of Duty : Modern Warfare III

2. Super Mario Bros. Wonder

3. Madden NFL 24

4. Hogwarts Legacy

5. Marvel's Spider-Man 2

6. Avatar : Frontiers of Pandora

7. EA Sports FC 24

8. Mortal Kombat 1

9. NBA 2K24

10. Mario Kart 8 Deluxe





MEILLEURES VENTES 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two, Larian Studios et Epic Games)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Hogwarts Legacy (=)

2. COD Modern Warfare III (=)

3. Madden NFL 24 (+2)

4. Marvel's Spider-Man 2 (=)

5. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (-2)

6. Diablo IV (=)

7. COD Modern Warfare II (=)

8. Mortal Kombat 1 (+1)

9. Star Wars Jedi : Survivor (-1)

10. EA Sports FC 24 (NEW)



Viré du classement : Starfield





BONUS AUDIENCE



Circana dévoile de nouveau les audiences sur supports PlayStation et Xbox, avec un top 4 identique pour les deux machines. Bien entendu, Fortnite a dominé de la tête et des épaules grâce à l'arrivée des modes musicaux et racing mais aussi et surtout LEGO Fortnite dont l'explosion est équivalente à sa chute libre faute de suivi beaucoup trop lent (on est passé de 2 millions de joueurs quotidien à moins de 100.000 en un mois, bravo Epic).



Les trois suivants sont Call of Duty (la franchise dans sa totalité), GTA V et Roblox.