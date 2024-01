[Rumeur] Une ultime version pour Little Nightmares

Le temps passe à une vitesse peu permise et rendons-nous compte queva déjà souffler ses 7 bougies. Disponible sur la majorité des supports, cette petite réussite devrait néanmoins faire son retour via une « Enhanced Edition » classifiée par l'ESRB sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, incluant logiquement la totalité des DLC dans une version améliorée sur le plan technique.De quoi gratter encore un petit billet en attendant l'arrivée cette année decette fois entre les mains de Supermassive, pendant qu'on continue de se demander sur quoi travaille désormais Tarsier Studios (aujourd'hui chez Embracer).