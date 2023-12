Trois concept-arts de Marvel's Blade Trois concept-arts de Marvel's Blade

Ce fut l'une des annonces surprises des Game Awards, et le Marvel's Blade du studio Arkane revient déjà non pas avec quelque chose de titanesque (soyons très patients…) mais avec tout de même trois concept-arts à grignoter pour montrer avec un style Dishonored à quoi ressemblera Paris : insécurité, tags partout, métro flippant, voitures brûlées… Tout cela n'est évidemment que fictif.



On retourne en attendre davantage en espérant que les plans soient suffisamment avancés pour au moins correspondre à la sortie ciné du film MCU, donc fin 2025.