Fortnite OG : record d'audience pour le Battle Royale

La fin de, c'est loin d'être pour tout de suite, et on peut féliciter Epic Games d'avoir eu l'excellente idée de proposer une « mini-saison » de transition en permettant, le temps d'un mois, de revenir en arrière de revenir à la carte initiale de son Battle Royale.Une vraie curiosité pour les nouveaux, la nostalgie pour ceux qui étaient restés, et surtout le retour de nombreux anciens dont de très populaires youtubers et twitcheurs, conduisant au record le 4 novembre : 44,7 millions de joueurs différents sous 24h, et un pic de 6,17 millions en simultané, explosion qui a d'ailleurs fait surchauffer les serveurs avec de longues liste d'attente (parfois 20 minutes pour lancer le jeu).Chaque semaine, la saison se mettra à jour avec d'autres éléments du passé, et ce jusqu'au 2 décembre, date du lancement du Chapitre 5 (et logiquement sa nouvelle carte).