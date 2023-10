Remedy fait le point sur ses prochains chantiers Remedy fait le point sur ses prochains chantiers

Alan Wake 2 est disponible depuis quelques jours et alors qu'a débuté le suivi (une deuxième MAJ est d'ailleurs disponible) qui sera constitué outre les correctifs de quelques DLC gratuits et deux extensions, la team Remedy commence à réorganiser ses effectifs pour l'avenir, décrit ci-dessous dans une note faite aux investisseurs.



1) Control 2



Toujours en phase de concept pour une suite bien plus ambitieuse mais les choses se mettent en place. Il faudra encore « quelques trimestres » pour peaufiner l'ensemble des plans et idées, et ensuite concevoir l'équipe qui lancera la production.



2) Les remakes de Max Payne 1 & 2



Tout est posé sur la table, l'équipe est constituée, et la production ne va plus tarder à débuter.



3) Codename Condor



Tout comme les remakes précités, nous arrivons à l'étape de la production et les préparations ont permis à Remedy d'acquérir « de précieuses informations » sur les jeux à suivi (c'est un titre orienté coop dans l'univers de Control).



4) Codename Vanguard (avec Tencent)



Toutes les idées ne sont pas encore en place mais les plans devraient être enfin signés pour la toute fin d'année (donc dans quelques semaines). Remedy attend encore de définir les prochaines étapes avec Tencent