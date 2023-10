Super Mario Bros Wonder s'offre le meilleur lancement de l'histoire de la franchise (en Europe)

Vu le parc installé et les retours critiques, c'était de l'ordre du possible et c'est fait :s'est offert le meilleur démarrage européen de l'histoire de la franchise, et si nous n'avons pas plus de précisions, il reste probable que ce record inclus la part du numérique vu que rien qu'au Royaume-Uni, le physique n'a pas permis à ce nouveau titre de faire top 1 (derrièreet).Concernant les chiffres, sauf envie soudaine de la part de Nintendo de nous donner des infos sur le sujet, il faudra attendre le rapport trimestriel de février pour tout savoir.