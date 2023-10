SaGa Frontier 2 Remastered confirmé par erreur

La rumeur date de juillet 2022 mais vient de se confirmer d'une des manières les plus inattendues. C'est le chara-designer Tomomi Kobayashi lui-même qui, à l'occasion du « Romancing SaGa Orchestra Festival » et apparemment sans savoir que Square Enix n'avait rien annoncé officiellement, a déclaré sans détour qu'un remaster desortirait courant 2024 avec de nouvelles illustrations de sa part.La note, publiée sur le blog officiel de la franchise, a ensuite été supprimée en urgence mais un peu trop tard. Pour les retardataires, un équivalent au premier épisode est disponible depuis l'été 2021 sur PC, PS4, Switch et mobile.