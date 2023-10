[Rumeur] Les trophées PSN en approche sur PC [Rumeur] Les trophées PSN en approche sur PC

Sony doit plancher sur le sujet depuis un moment vu les informations des dataminers ayant déjà repéré, et les choses semblent se mettre en plan à en croire TrueTrophies, ayant réussi à mettre la main sur une liste cachée de trophées au coeur du PSN.



Pas de termes exactes hormis « Ensemble de trophées » façon placeholder, mais surtout le fait que cette liste n'est ni affiliée « PS5 » (ni même « PS4 », « PS3 » ou « PS Vita ») mais « PSPC », laissant entendre que Sony pourrait prochainement et enfin inclure son système de trophées sur PC. Et c'est qu'il commence à y avoir de gros morceaux dessus.



Rappelons à ce sujet que, sauf surprise en cours de route, le prochain concerné sera Horizon Forbidden West : Complete Edition début 2024.