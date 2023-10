EA Sports FC : et pourquoi pas un tactical ? EA Sports FC : et pourquoi pas un tactical ?

Alors que EA Sports FC 24 a prouvé par son excellente audience que l'éditeur aurait pu se débarrasser des lettres « FIFA » depuis un moment sans rien y perdre, ça veut déjà appuyer ce nouveau succès avec l'annonce d'un nouvel épisode et on ne parle pas de EA Sports FC 25 qui arrivera de toute façon dans un an… mais de EA Sports FC Tactical. Vous avez bien lu.



Un titre prévu pour le début d'année prochaine sur mobile iOS comme Android (qui sait un jour ailleurs) et à lire le communiqué, ça sent tout simplement le style Captain Tsubasa (ou Inazuma Eleven) mais en plus sérieux, avec forcément les licences officielles via 10 ligues et 5000 joueurs.