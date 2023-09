Une adaptation de plus pour les Tortues Ninja

Rien n'arrête les 4 populaires tortues et alors que le DLC defut lancé il y a quelques jours et que s'est ouvert la communication autour de, le studio Outright Games nous annonce, une « semi-adaptation » puisque se déroulant dans le même univers que le dernier film CG en date, mais sous forme d'une préquelle.Rien de plus, si ce n'est la promesse d'en reprendre le style esthétique, et il faudra se contenter de l'artwork ci-dessous en attendant davantage d'infos d'ici le lancement prévu en 2024 sur tous les supports.