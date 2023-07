La Division Mobile PlayStation perd un deuxième cadre important en moins d'un mois La Division Mobile PlayStation perd un deuxième cadre important en moins d'un mois

Pour la deuxième fois en quelques semaines, on constate que les seules nouvelles de la division mobile PlayStation sont dédiées à des départs, aujourd'hui celui de Michail Katkoff, tout de même le directeur général de Savage Game, principal studio de cette branche bossant sur un « AAA online » sur iOS & Android après son rachat par Sony.



Les raisons n'ont pas été données et l'on espère pour PlayStation que les plans se déroulent sans accroc, surtout après avoir appris le mois dernier la défection de Nicola Sebastiani, parti vers « une nouvelle opportunité » apparemment plus attirante que le trône de la division mobile.



Pour rappel, Sony espère pour 2025 que les marchés PC + mobile incarnent 50 % de ses sorties annuelles.