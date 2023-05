Infinity Strash Dragon Quest Dai aura sa nouvelle présentation cette semaine (avec une date) Infinity Strash Dragon Quest Dai aura sa nouvelle présentation cette semaine (avec une date)

Autre rendez-vous de la semaine, Infinity Strash : Dragon Quest Dai va enfin avoir droit à une nouvelle présentation, et il était temps vu que la dernière remonte à septembre dernier, et même une date de sortie plus précise que « fin d'année » (PC, PS5, PS4, Switch).



Il faudra en revanche se coucher tard pour regarder tout cela en direct vu que le live est signé dans la nuit du 26 au 27 mai à 3h00 du matin (heure FR). Notez pour rappel que vous pourrez patienter avec un Live sur le remake de Alone in the Dark une heure avant cela.