ARK II n'arriverait qu'au printemps 2025

Seulement aperçu au travers d'une CG (avec Vin Diesel quand même), ARK II était censé sortir cette année avant l'annonce officielle d'un gros report pour fin 2024, mais cela était visiblement qu'une preuve d'optimisme à en croire le dernier rapport annuel fiscal du groupe Digital Domain (apportant son aide à Wildcard pour tout ce qui touche aux assets) : la boîte a déclaré que cette suite du jeu de survie à succès n'arriverait pas avant le printemps 2025 (PC, Xbox Series, Game Pass). C'est loin.



On comprend donc encore plus la sortie d'une refonte surprise du premier épisode pour cet été (PC, Xbox Series, PlayStation 5), à 60€ sans upgrade, incluant toutes les nouvelles extensions à venir au fil des saisons en plus des choses suivantes :



- Tournera sous Unreal Engine 5

- Améliorations graphiques et nouveaux effets (textures, eau, végétation...)

- Inclura toutes les extensions mais également les cartes dites « non-canon »

- Ces dernières s'ajouteront au fil du temps

- Total cross-play & save

- Compatibilité des mods PC sur consoles

- Les moddeurs pourront tarifier leurs créations et récupérer 50 % des gains

- Nouveau mode de jeu avec la carte qui va avec

- Personnalisation plus poussée

- Nouveau lobby (également local)

- Nouvelle mini-map

- Option vue à la troisième personne

- Rééquilibrage du gameplay, corrections de bugs...